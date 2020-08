FC Barcelone : Koeman nommé entraîneur (officiel)

Son arrivée ne faisait guère de doute depuis l'éviction de Quique Setién : Ronald Koeman a officiellement été nommé entraîneur du Barça ce lundi. Ancien joueur du club (1989-1995), le technicien s'est engagé jusqu'au 30 juin 2022. Il sera présenté à la presse ce mercredi après-midi à partir de 18 heures.



Son arrivée intervient après la déroute des Blaugrana face au Bayern (2-8) en quarts de finale de la Ligue des champions. Elle aura des conséquences pour les Pays-Bas dont Koeman était le sélectionneur depuis le 6 février 2018. «La légende blaugrana, héros de Wembley, l'homme qui a offert au Barça sa toute première victoire dans la Coupe d'Europe, revient au Camp Nou, s'est félicité le club dans un communiqué. Mais cette fois-ci, il le fera en tant qu'entraîneur car le Néerlandais apporte plus de 20 ans d'expérience en tant que manager et huit trophées sur son CV.»



Ramon Planes remplace Abidal

La refonte de l'organigramme du club catalan n'est pas terminée. En parallèle et au lendemain de l'annonce du départ d'Eric Abidal, le FC Barcelone a indiqué que Ramon Planes occuperait désormais les fonctions de secrétaire technique. Passé par Tottenham (2014-2015), le dirigeant était arrivé au club au mois de juin 2018 en provenance de Getafe où il exerçait le poste de directeur sportif. Il travaillait jusque-là dans le staff d'Abidal, dont le contrat a été rompu lundi.



