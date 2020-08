FC Barcelone: Menacé par un « grand ménage », Luis Suarez répond à ses détracteurs

Troisième meilleur buteur de l’histoire du club, Luis Suarez est menacé par le grand ménage qui se profile au Barça. Mais l’attaquant uruguayen n’entend pas se laisser faire et contre-attaque par voie de presse pour défendre son avenir au club.



"N’oublie jamais que tu es l’architecte de ton destin." Par ce message énigmatique publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Barça Luis Suarez a semblé répondre aux fuites orchestrées par le club ou ses détracteurs, lesquelles le placent sur une liste noire de joueurs priés de partir après l’humiliation subie en Ligue des champions. "Nous sommes tous responsables. Il ne serait pas juste de désigner un seul coupable", s’est défendu l’attaquant dans un entretien accordé à El Pais, tard vendredi soir.

"Personne ne peut douter de mon engagement à Barcelone", a-t-il repris, indiquant qu’il accepterait volontiers de prendre place sur le banc la saison prochaine, si Ronald Koeman en décidait ainsi. "Evidemment. Je l’accepterais ici comme je l’ai toujours accepté au cours de ma carrière, a-t-il assuré. La concurrence est toujours intéressante et si l’entraîneur considère que je dois prendre place sur le banc, je n’ai aucun problème à aider avec le rôle qu’ils me donneront. Je pense que je peux encore apporter à ce club."



Suarez dénonce "un manque de mémoire"



Le grand chambardement qui attend le Barça devrait viser essentiellement les cadres vieillissants du vestiaire catalan. "Quand vous parlez des poids lourds du vestiaire, les regards se tournent vers ceux qui sont au club depuis longtemps. C’est normal, mais il y a beaucoup de tromperie dans tout cela, a estimé Suarez. Car en réalité, tout change d’une année sur l’autre. Je n’aime pas comparer, chaque situation est différente, mais je me souviens qu’à Madrid, l’année où l’Ajax élimine le club de la Ligue des champions, les gens ont dit que Kroos était terminé, que Modric devait partir. Ils ont même dit que Ramos était un désastre et qu’il ne valait plus rien. Tout s’est bien passé pour eux l’année suivante. Ils étaient redevenus des phénomènes et formaient une équipe légendaire. C’était et ils sont une grande équipe, bien sûr. Mais avec la défaite, on sait que ça tire contre tout et tout le monde. Et c’est dommage car c’est comme ça tout le temps, les gens ont des opinions sur tout et jugent trop facilement: ce qui est blanc aujourd’hui sera noir demain, et vice-versa. Je pense honnêtement qu’il y a parfois un manque de cohérence, de patience et surtout de mémoire."



