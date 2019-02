FC Barcelone : Philippe Coutinho au fond du gouffre

Coutinho saqué par la presse espagnole

Un an après son arrivée en Catalogne, Philippe Coutinho (26 ans) n’a toujours pas justifié, ni rentabilisé son statut de recrue la plus chère de l’histoire du FC Barcelone (120 M€ + 40 M€ de bonus). Trop irrégulier dans ses prestations, le Brésilien ne convainc pas. Et hier, à l’occasion du Clasico comptant pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-1), l’ancien joueur de Liverpool a perdu une belle occasion de se distinguer en profitant de l’absence de Lionel Messi au coup d’envoi.D’ailleurs ce matin, il n’y en a que pour Malcom. Lui aussi critiqué, l’ex-Bordelais a su sortir le bon match au bon moment (auteur du but de l’égalisation) pour se refaire la cerise. Coutinho, lui, a continué à sombrer. Invisible pendant ses 60 minutes de jeu, il a été remplacé par l’idole du peuple blaugrana, Lionel Messi. Autant dire que personne n’a vraiment regretté sa sortie. Et ça se sent très nettement dans les médias espagnols ce jeudi. À commencer par les deux principaux quotidiens pro Barça.Premier à dégainer, Mundo Deportivo. « Non productif. Les marques de confiance de Valverde pour le Brésilien ne génèrent pas de réponse. Il n’a jamais été créatif et a même perdu quelques ballons dangereux ». Dans les colonnes de Sport , ce n’est guère mieux. « Le désespérant Coutinho, de plus en plus médiocre. Le jour où il devait assumer son statut de crack en raison de l’absence de Messi (au coup d’envoi), Coutinho a signé un de ses plus mauvais matches depuis qu’il a signé au Barça ». Un commentaire cinglant auquel s’est ajouté un 3/10 dans les colonnes du journal, la pire note de l’équipe blaugrana.À Madrid aussi, la prestation de Coutinho fait réagir. « Coutinho est un autre joueur du Barça qui n’a pas de rendement cette saison. Il a de la qualité, mais il ne l’exploite pas. Son apport est très léger. Face au Real, il était spectateur. Encore un piètre match du Brésilien », écrit ainsi Marca dans son édition du jour. Autant de critiques qui ne devraient pas tarder à accoucher de nouvelles rumeurs de départ. À vrai dire, c’est déjà un peu le cas puisque The Independent affirme que Chelsea aurait fait de Coutinho l’une de ses cibles principales en cas de départ d’Eden Hazard. Et vu ses performances actuelles, pas sûr que Coutinho voit le Barça se démener pour le retenir.