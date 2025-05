Super League Suisse : Alioune Ndoye qualifie Servette FC pour les tours préliminaires de la C1

Arrivé en janvier en provenance de Valmeira FC, Ndoye n'a pas mis longtemps à s'imposer. En 15 matchs de championnat avec la Servette, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises, démontrant une efficacité redoutable. Ajoutez à cela ses 22 buts et 2 passes décisives lors de la première moitié de saison avec le club letton, et vous obtenez un total impressionnant de 30 contributions décisives toutes compétitions confondues.

À seulement 23 ans, Alioune Ndoye confirme tout le potentiel qu'on lui prêtait. Son sens du but, sa puissance physique et sa capacité à faire la différence dans les moments clés font de lui un atout majeur pour la Servette. Avec lui, les Genevois peuvent rêver d'un retour en Ligue des champions, une première depuis plus de deux décennies.

Une chose est sûre : la Servette peut bien dire merci à Alioune Ndoye.

La Servette FC peut s'estimer heureuse d'avoir enrôlé Alioune Ndoye cet hiver. L'attaquant sénégalais a encore frappé, cette fois contre Lausanne Sport, en inscrivant l'un des trois buts du match nul spectaculaire (3-3). Un point précieux qui permet aux Grenats de conserver leur deuxième place en Super League suisse, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions (C1).