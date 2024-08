FC Barcelone : Tiago Alcantara quitte déjà le staff technique du club

Le départ inattendu de Thiago Alcantara du FC Barcelone marque un tournant surprenant dans la pré-saison du club catalan. En à peine un mois, l’ancien milieu de terrain de 33 ans, qui avait rejoint les Blaugranas en tant que membre du staff technique, quitte déjà le club. Cette décision rapide de séparation a suscité diverses interrogations parmi les supporters et les observateurs du football.



Thiago Alcantara, récemment retraité des terrains de jeu professionnels, avait été accueilli avec enthousiasme au FC Barcelone pour participer à la pré-saison et à la tournée américaine de l’équipe. Son retour au club où il avait fait ses débuts professionnels en 2009 était perçu comme une opportunité d’apporter son expérience et sa vision du jeu à l’équipe première.



Cependant, la brève collaboration entre Thiago et le club a pris fin de manière imprévue.



Le FC Barcelone a rapidement réagi au départ de Thiago Alcantara en nommant Arnau Blanco comme nouvel entraîneur adjoint. Blanco, jusqu’alors responsable des U16 du club, intègre désormais l’équipe de Hansi Flick en tant qu’adjoint.