FC Barcelone : le recrutement d’un joker médical menacé par la Liga !

Le 4 février, le verdict tombait : rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Et Ousmane Dembélé voyait sa saison s’achever brutalement. Le FC Barcelone s’est longtemps démené pour remettre le Français sur pied et cette nouvelle blessure l’a abattu. Mais le club catalan a vite trouvé un nouveau combat, le recrutement d’un attaquant sous la forme d’un joker, puisque Luis Suarez est également sur le flanc, au moins jusqu’à avril.



Pour bénéficier de l’autorisation de recruter un joker, il faut prouver que le joueur blessé est indisponible pour au moins 5 mois. Une formalité, puisque le Barça a communiqué, il y a trois jours, sur une durée d’absence de 6 mois, condamnant ainsi l’ancien Rennais à manquer l’Euro 2020. Mais voilà, cette communication officielle ne suffit pas. C’est un comité d’experts désigné par la Ligue espagnole de football qui va devoir juger la blessure d’Ousmane Dembélé et valider la durée d’indisponibilité. Composé de médecins spécialisés dans le sport, ce comité pourrait bien retoquer le Barça.



Le comité d’experts va trancher

C’est en tout cas ce qu’annonce le journal Sport, qui craint clairement que le jury rabaisse le temps d’absence estimé de Dembélé. Et pour cause, pour la même blessure à l’autre cuisse, le joueur français âgé de 22 ans avait été absent 3 mois en 2017. Pour convaincre les médecins, le club blaugrana doit lui fournir tout le dossier médical, du diagnostic initial au rapport de l’intervention chirurgicale qui s’est déroulée en Finlande. La communication officielle du Barça n’a donc aucune valeur pour le comité d’experts.



S’il valide une durée d’indisponibilité supérieure à 5 mois, alors le Barça aura 72 heures pour recruter un joueur. Rappelons que le joker ne peut être recruté qu’en Espagne, ou alors il doit être libre de tout contrat. Le nom le plus souvent cité ces derniers jours est celui d’Angel Rodriguez, l’attaquant espagnol de 32 ans évoluant à Getafe, surprenant 3e de Liga. Et devinez quoi ? Le Barça accueille Getafe ce samedi à 16 heures pour le compte de la 24e journée de Liga (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).