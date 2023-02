FC Lorient : Bamba Dieng lâche ses vérités après son départ de l’OM

Déjà au cœur de très nombreuses rumeurs lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng a encore fait parler de lui à l’occasion de la fenêtre hivernale. Convoité par la Premier League et notamment par Leeds et Everton, l’attaquant sénégalais de 22 ans s’est finalement envolé pour la Bretagne où il a signé un contrat de 4 ans et demi avec le FC Lorient. Et le nouveau buteur des Merlus n’a pas tardé pour faire ses débuts. Entré en jeu en seconde période (69e) lors de la défaite des siens face au Stade de Reims, «Bambagoal» a définitivement lancé son aventure lorientaise.



Interrogé par Ouest France, Dieng est d’ailleurs revenu sur les derniers mois compliqués, passés sur la Canebière. Entre blessure, désaccord avec le staff marseillais et transfert avorté, le jeune attaquant a, en effet, connu beaucoup de péripéties. C’est d’ailleurs en raison d’un prétendu problème au genou que le deal avec l’OGC Nice avait échoué l’été dernier. Recalé lors de la visite médicale, l’intéressé n’a, cependant, pas souhaité en dire plus. «Je ne veux pas revenir là-dessus», a tout simplement lancé Dieng.



Une version différente de celle de Pablo Longoria

Malgré ce dénouement inattendu et une mise à l’écart d’Igor Tudor, le buteur des Lions de la Teranga (17 sélections, 2 buts) - qui aura donc totalisé 11 buts et 4 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen - a progressivement retrouvé le groupe olympien. «Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille», a par ailleurs affirmé Dieng avant de revenir sur les coulisses de son départ.



Dans cette optique, si Pablo Longoria assurait encore, ce jeudi, que le club marseillais avait bel et bien cherché à prolonger le joueur, la version du néo-Lorientais est quant à elle bien différente. «On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles», concluait Dieng. Opposé, ce dimanche, à Angers, un club restant sur une série de 13 défaites en championnat, Bamba Dieng aura quoi qu’il en soit l’occasion d’acter définitivement le début d’une nouvelle histoire et la fin d’un feuilleton.