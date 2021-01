FC Porto: Loum Ndiaye et son coéquipier Pepe s'embrouillent violemment après le match

Le FC Porto s’est imposé 0-1 ce lundi sur la pelouse de Farense, lors de la 15e journée du championnat portugais. Malgré ce succès, le défenseur Pepe et son coéquipier Mamadou Loum N’Diaye ont eu une vive altercation après la rencontre. Alors remplaçant et rentré seulement à quelques secondes de la fin du match, Mamadou Loum Ndiaye a été vu s’invectivant vivement avec son défenseur portugais, Pepe, pour des raisons encore inexplicables.



Les deux joueurs ont eu une altercation, et celle-ci pourrait laisser des traces dans le vestiaire. Leur entraineur, Sergio Conceição s’est expliqué ce lundi après la vive altercation qui a eue entre le milieu de terrain sénégalais Mamadou Loum Ndiaye et le défenseur portugais Pepe lors du match entre le FC Porto et SC Farense, remporté par les Dragons (0-1).



Pour lui ces choses sont normales. « Il n’y a rien à expliquer. Ce sont des choses normales dans le foot. Deux collègues qui ont des opinions différentes. On parle d’une équipe avec du caractère et de la personnalité. Ça résume tout ce caractère et cette personnalité. Tout est résolu », a-t-il dit