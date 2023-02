FC Séville : Pape Gueye n’est pas inscrit sur la liste des joueurs qui vont disputer l’Europa League

L’aventure de Pape Gueye avec le Séville FC commence par une déception. Prêté par l’OM jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain ne pourra pas disputer la Ligue Europa. Il n’a pas été retenu sur la liste A de son nouveau club et ne peut être inscrit sur la liste B, réservée aux joueurs nés après le 1er janvier 2001 (Gueye est né en 1999).



Les clubs disputant l’une des coupes d’Europe ne peuvent retenir que trois nouveaux joueurs par rapport à la phase de groupes. Les Andalous ont privilégié Oliver Torres, Lucas Ocampos et Loïc Badé, laissant l’ancien Havrais sur le carreau. Il ne sera donc pas de la double confrontation face au PSV Eindhoven les 16 et 23 février prochain, rapporte Foot Mercato.