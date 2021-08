FIFA: Issa Hayatou condamné et suspendu de toute activité liée au football

L’ancien président de la Confédération africaine de football (CAF), Issa Hayatou, a été condamné ce mardi et suspendu un an, par la FIFA, de toute activité liée au football, en raison d’un contrat avec Lagardère Sports, contraire aux principes concurrentiels, selon un communiqué de l’instance mondiale.



Président d’honneur de la CAF depuis son départ à la tête de l’instance faîtière du foot africain, Issa Hayatou vient de voir les portes de l’organisation, basée en Egypte, lui être fermées pour un bon moment.



En effet, la chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA a exclu pour un an, l’ancien président de la CAF de toute activité relative au football et l’a condamné à s’acquitter d’une amende de 30.000 francs suisses (près de 28.000 euros).



Dans sa note, la chambre d’éthique a indiqué qu’Hayatou est reconnu coupable d’avoir violé son devoir de loyauté envers l’instance qu’il a dirigée entre 1988 et 2017, pour son action dans la signature d’un contrat avec Lagardère Sports, en septembre 2016.

Ledit contrat garantissait à l’entreprise française, la gestion des droits TV et marketing des compétitions organisées par la CAF jusqu’en 2028. La chambre d’instruction de la Commission d’éthique de la FIFA a été saisie en mars 2017 par Presentation Sport, également intéressé par ces droits.