FIFA-The Best 2021 : Édouard Mendy élu gardien de l'année

Le Sénégalais Édouard Mendy remporte le prix « The Best » du meilleur gardien de but de l’année 2021, décerné par la FIFA, ce lundi 17 janvier 2022.



Il n’avait pas remporté le trophée Yachine en novembre dernier et avait vu Gianluigi Donnarumma recevoir la distinction de France Football. Mais cette fois, Édouard Mendy a pris sa revanche et a reçu le prix « The Best » du meilleur gardien de but de l’année 2021, décerné par la FIFA, ce lundi.



Le Sénégalais, qui évolue à Chelsea, devance le Parisien Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer, le portier du Bayern Munich. Il succède à l’Allemand, qui avait gagné cette distinction l’année dernière. Pour rappel, Édouard Mendy a remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe en 2021.