FIFA-The Best 2021 : Thomas Tuchel sacré coach de l'année

Après l’Anglaise Emma Hayes (Chelsea), la FIFA a récompensé l’entraîneur de l’année chez les hommes. Pour rappel, les trois finalistes étaient Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italie) et Thomas Tuchel (Chelsea).



Un champion d’Angleterre face à un vainqueur de l’Euro et un gagnant de la Ligue des Champions. Au final, c’est la coupe aux grandes oreilles qui a primé puisque Tuchel est le grand vainqueur. Un peu plus d’un an après son licenciement du PSG, l’Allemand a su rebondir.