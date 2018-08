FIFA : le Ghana et le Nigeria menacés de suspension

Deux décisions du Bureau du Conseil de la FIFA relatives à des cas d’influence indue dans les affaires de la Fédération nigériane de football (NFF) ainsi que de la Fédération ghanéenne de football (GFA) ont été notifiées le 13 août 2018 auxdites fédérations.



Côté nigérian, la FIFA réclame le retour au pouvoir du président élu de la Fédération (NFF), Amaju Pinnick, destitué sur décision de la Cour Suprême après le recours d’un candidat malheureux qu’il avait battu lors des élections. L’instance dirigeante du ballon rond exige que Pinnick soit rétabli dans ses fonctions d’ici au 20 août 2018 à midi (CET) sous peine de suspendre la Fédération. Actuellement engagée dans le Mondial féminin des moins de 20 ans et opposée à l’Espagne jeudi en quart de finale, l’équipe féminine U20 du Nigeria échapperait toutefois à cette suspension "à titre exceptionnel dans la mesure où la compétition a déjà commencé", précise la FIFA.



Du côté du Ghana, l’instance zurichoise a annoncé l’ouverture d’une enquête au sujet du président démissionnaire de la Fédération (GFA), Kwesi Nyantakyi, impliqué dans un scandale de corruption et provisoirement suspendu par l’instance dirigeante du ballon rond. En revanche, la FIFA a condamné la décision du "procureur général de la Haute Cour ghanéenne visant à initier le processus de liquidation de la GFA" à la suite de ce scandale. L’instance considère qu’il s’agit d’une ingérence gouvernementale et elle a donc réclamé aux autorités ghanéennes de stopper le processus de liquidation de la GFA d’ici au lundi 27 août 2018 à midi (CET) sous peine là aussi de suspendre le Ghana. Les deux pays sont prévenus…