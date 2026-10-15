Guinée : l’ancien ministre de la défense Mohamed Diané condamné à 4 ans 8 mois de prison en appel

Le dernier ministre de la Défense de l’ancien président guinéen Alpha Condé a été condamné à 4 ans et huit mois de prison à l’issue de son procès appel devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).



Dans son arrêt rendu ce 15 octobre 2026, la chambre d’appel de la Crief l’a reconnu coupable des faits d’enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.



En revanche, il a été blanchi pour les faits de détournement de deniers publics.



Diané devra également verser à l’État, une amende et des dommages et intérêts qui s’élèvent à 303 milliards de francs guinéens soit environ 34 millions de dollars américains.



La condamnation de Diané est allégée par rapport à son procès en première instance.

Le verdict rendu en décembre 2024 l’avait condamné à cinq ans de prison pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.



En détention depuis mai 2022, l’ancien ministre de la défense devrait fini de purger sa peine en janvier 2027.





Anadolu Agency