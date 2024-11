FIN DES ACCORDS DE PÊCHE UE-SÉNÉGAL UN OUF DE SOULAGEMENT

L'Union européenne annonce la non-reconduction de l’accord de pêche avec le Sénégal qui arrive à expiration le 17 novembre 2024. Mais en réalité elle savait ce qui l'attendait avec des nouvelles autorités déterminées à mettre fin aux pillage des ressources halieutiques du pays en renégociant ou en rompant sed contratd



Pour rappel après l'alternance au Sénégal, les autorités avaient reçu Monsieur Charles Michel Président du Conseil Européen dans un contexte où le nouveau Gouvernement agitait la question de l'audit du secteur et la renégociation des contrats



L'on a noté aussi pendant cette période une sortie officielle de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal qui déclarait qu'au total, l’UE payait chaque année au Sénégal environ 1,7 million d’euros en raison de l’accord en précisant que les bateaux européens n'étaient autorisés à pêcher que les stocks excédentaires



Il affirmait aussi que L’UE était disposée à renégocier avec le gouvernement cet accord de pêche".



Le fait de rompre le premier le contrat dans ce qui peut être considéré comme une course à la montre pourrait avoir comme objectif de monter à la face du monde que c'est l'Europe qui a décidé de ne pas renouveler.



Pour rappel depuis des décennies les eaux, sénégalaises font l'objet de pillage systématique par une partie de nos nos partenaires



CE N'EST VRAIMENT PAS NORMAL!



Le protocole avec l'UE d'un montant de 1,7 million d'euro (environ 1.1 milliard de FCFA!) couvre un volume de référence de 10 000 tonnes de thons et 1750 tonnes de merlu noir. Soit en gros un prix d'achat au kg de 0,15 euro (95 FCFA ). Le prix de vente en Europe peut osciller entre 10 à 20 euro le kilo soit entre 6560 et 13000 FCFA Sans prendre en compte les risques de dépassement des volumes autorisés et de prise d'autres espèces dans le cadre de pêche illégale.



Cette enveloppe annuelle est tellement dérisoire qu'elle représente à peine 2% du budget du ministère de la pêche du Sénégal. Elle ne peut même pas aussi construire une école ou un hôpital digne de ce nom.



Aussi pourquoi se référer dans cet accord au "stock excédentaire" dans un environnement sénégalais marqué par la rareté des ressources halieutiques et des menaces d'insécurité alimentaire ?



Je me demande toujours pourquoi les autorités sénégalaises sortantes ont-elles pu signer de tels accords objectivement défavorables au pays.



Mon interrogation porte aussi sur comment l'UE si prompte à rappeler les règles de bonne gouvernance a t-elle pu accepter d'aller dans le sens d'un protocole aussi bancal



Il est clair que le Sénégal recouvre sa pleine souveraineté sur des quotas de pêche vendus à vil prix.



Que représente cette dérisoire somme de 1.7 million d'euro ou 1 milliard de FCFA pour un pays sérieux? Rien.