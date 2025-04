FSF : L'Assemblée générale élective fixée au 2 août 2025

La date de l’Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est désormais fixée : elle se tiendra le 2 août 2025.



Cette décision a été actée à l’issue de la réunion du Comité exécutif de la FSF, tenue hier, mercredi. Certains observateurs avaient pourtant suggéré un report, estimant que la tenue simultanée des deux événements pourrait nuire à la sérénité et à la visibilité du processus électoral.



La FSF, elle, a préféré maintenir la date, assumant un choix fort et symbolique : élire son président le jour même d’un tournoi continental majeur pour les joueurs locaux (CHAN 2025).



Avant cette échéance capitale, une Assemblée générale ordinaire aura lieu le 24 mai à Guéréo. Elle permettra de faire le point sur la gestion actuelle et de valider les modalités du scrutin à venir.



C’est dans ce contexte que s’ouvrira la période des candidatures, avec une attention particulière portée sur la position d’Augustin Senghor, en poste depuis 2009.