Football : El Hadji Malick Diouf, doublement sacré en Tchéquie

Pour sa première saison avec le Slavia Prague, El Hadji Malick Diouf n'a pas seulement conquis les supporters - il a aussi marqué l'histoire du championnat tchèque. Le jeune latéral sénégalais a été élu meilleur joueur étranger de la saison et révélation de l'année par la Ligue professionnelle tchèque (LFA). Deux trophées individuels qui récompensent une saison exceptionnelle.



Transféré en début de saison depuis le club norvégien de Tromsø, Diouf, formé à l'Académie Mawade Wade, n'a pas tardé à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Solide dans les duels, explosif sur son couloir gauche, il a livré des prestations de haut niveau. Ses 7 buts et 3 passes décisives en 24 matchs de championnat témoignent de son impact offensif rare pour un défenseur.



Mais ce n'est pas tout. Le joueur de 20 ans a également remporté son premier trophée collectif européen avec le Slavia, sacré champion de Tchéquie pour la huitième fois de son histoire. Malgré une blessure en fin de saison, Diouf a participé à 37 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 en Ligue Europa et 2 en barrages de Ligue des champions.



Ses performances ont naturellement tapé dans l'œil de plusieurs clubs européens prestigieux. Selon nos informations, Fenerbahçe, Brighton et même Liverpool surveillent de près l'évolution de cette nouvelle pépite du football sénégalais, qui a également honoré sa première sélection avec les Lions cette année.



El Hadji Malick Diouf n'a pas fini de faire parler de lui. Et la Tchéquie ne sera peut-être qu'une étape sur le chemin d'une carrière promise au très haut niveau.