Formation diplômante des enseignants : le SAEMSS dénonce l’inaction du ministère et alerte sur de possibles perturbations

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le SAEMSS dit constater avec amertume que le « ministre actuel de l'éducation nationale manifeste une absence totale de volonté en ce qui concerne le respect de l'engagement du Gouvernement portant sur le déroulement de la formation diplômante des enseignants ».



Le Syndicat rappelle que le ministère avait lancé un communiqué pour demander à tous les enseignants de s'inscrire sur MIRADOR du 2 au 15 octobre pour le lancement de la formation diplômante universelle. Après la clôture des inscriptions, ils ont demandé à tous les enseignants de déposer leurs dossiers physiques au niveau des IA et IEF du Sénégal du 9 au 23 décembre 2024.



Interpelé sur la question par les syndicats à la rencontre bimestrielle du 13 janvier 2024, le ministère avait annoncé le démarrage imminent de la formation diplômante universelle (voir PV de la rencontre MEN G7 du 13 janvier 2025).



Face à ces tergiversations et errements du ministère de l'éducation nationale qui relèvent purement et simplement d'un manque de volonté et d'une intention manifeste de violer les accords et engagements souscrits avec les syndicats, le SAEMSS exige: la « publication sans délai de la liste de tous enseignants retenus pour la formation diplômante universelle; la levée de toute équivoque entre les passerelles professionnelles et les mises-en position de stage; le relèvement considérable des quotas pour toutes les cibles concernées notamment pour les demandeurs de Mise en Position de Stage, les chargés de cours, les PC ayant capitalisé plusieurs années d'expérience, les MEPS qui doivent être formés en une seule cohorte au CNEPS de Thiès, les professeurs de philosophie qui doivent faire leur Master 2 et les enseignants issus du recrutement spécial de 2021, le démarrage effectif de la formation diplômante dans les meilleurs délais ».



Le SAEMSS tient à rappeler aux autorités que le « sort de l'année scolaire 2024/2025 est étroitement lié au traitement diligent de la formation diplômante des enseignants ».



En cas de persistance du dilatoire, le syndicat précise que le Gouvernement et en particulier le ministère de l'éducation nationale seront les « seuls et uniques responsables de toute perturbation qui adviendrait dans le déroulement des enseignements et apprentissages, des évaluations et des examens de fin d'année ».