FSF : Souleymane Diallo nommé Directeur technique national

Réuni en session, l’organe dirigeant du football sénégalais a porté son choix sur l’actuel entraîneur de l’ASC Jaraaf pour diriger la Direction technique nationale, une structure clé chargée de définir et d’orienter la politique de formation et de développement du football au Sénégal.

À la tête du club de la Médina, Souleymane Diallo traverse actuellement une période compliquée en championnat. L’ASC Jaraaf occupe la neuvième place avec 22 points et reste sur une série de dix matchs sans victoire.

Avec cette nouvelle responsabilité à la Direction technique nationale, le technicien sénégalais devrait logiquement quitter son poste d’entraîneur du Jaraaf afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles missions.

Figure bien connue de la Direction technique, Souleymane Diallo s’était déjà distingué sur la scène continentale en menant la sélection locale du Sénégal à la troisième place du Championnat d’Afrique des Nations.

Il remplace donc Mayacine Mar, qui occupe désormais un poste de conseiller auprès du président de la FSF, Abdoulaye Fall.

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé, ce lundi, la nomination de Souleymane Diallo au poste de Directeur technique national (DTN). Il succède ainsi à Mayacine Mar, qui occupait cette fonction depuis plus d’une décennie.