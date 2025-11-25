FSL : La liste définitive des associations ayant droit de vote au niveau fédéral publiée

La commission nationale de recours de la FSL a procédé à la publication de la liste définitive des associations et structures ayant droit de vote a été au niveau fédéral.



À un mois de l’assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL), la liste définitive des structures qui doivent élire le prochain président de la FSL a été arrêté. Elles sont au nombre de vingt (20) et sont les suivantes.



Association des Entraineurs de Lutte du Sénégal, Groupement National des Managers du Sénégal, Amicale des Amateurs de Lutte, Association des Jeunes Amateurs de Lutte, Association des Amateurs de Lutte sans frappe, Association des Amateurs Authentique de Lutte, Association des Responsables d’Ecoles et écuries de Lutte, Association des Jeunes Lutteurs, Association des Anciennes Gloires, Association des Promoteurs de lutte avec frappe authentique, Association des Promoteurs de lutte avec frappe Dekal Lamb, Association des promoteurs de lutte avec frappe, Association des promoteurs de lutte sans frappe, Association des lutteurs en activités, Association des lutteurs de la catégorie simple, Commission centrale des arbitres, Association des Sages, Association des Arènes Adrien Senghor, Commission Médicale et Association des communicateurs traditionnels.



Avec Wiwsport