Face à Lille, Rennes termine sur une victoire grâce à un doublé de Mbaye Niang et un but de Ismaïla Sarr (3-1)

Le Stade Rennais s’est offert une victoire de prestige face à Lille (3-1), vendredi soir pour la 38e et dernière journée de la Ligue 1 française.



Une semaine après avoir retrouvé la gagne en L1, à Strasbourg (2-0), le Stade Rennais a livré une prestation emballante pour cette dernière, étrennant du même coup son nouveau maillot pour la saison prochaine. Face à des Lillois, très beaux dauphins de L1 et malgré les absences d’André, Bourigeaud et Ben Arfa, Mbaye Niang s’est offert un doublé (16’ et 71’). Et quant à son compatriote Ismaîla Sarr, il a attendu jusque-là 59e minute pour s'illustrer.