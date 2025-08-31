Face au Jury - Sonko/Diomaye, Moustapha Diaw du PS pointe les dangers du bicephalisme et explique

L'émission "Face au Jury" de PressAfriktvHD reçoit ce dimanche Moustapha Diaw, cadre du Parti socialiste et président de Racines socialistes. Dans cette émission hebdomadaire très suivie, il aborde plusieurs sujets politiques d'actualité au Sénégal. Il donne son avis sur les positions politiques de Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Khalifa Sall, soulignant l'importance pour un homme politique d'éviter les positions de circonstance. Moustapha Diaw pointe les dangers du bicéphalisme en analysant les relations entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il parle également de ses ambitions pour réunifier le Parti socialiste et revient sur les fondamentaux des textes qui régissent ce parti qui ont été mis à jour par Ousmane Tanor Dieng lors du congrès de 2014. Il déplore les divergences entre Khalifa Ababacar Sall et Barthélémy Dias tout en faisant leur genèse. Enfin, il exprime son soutien au président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko, et justifie leur récente offensive diplomatique qui, selon lui, replace le Sénégal sur la scène internationale. Regardez!

Aminata Diouf

