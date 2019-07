Facebook, Instagram et WhatsApp touchés par une panne de grande ampleur

"Instant WhatApp buguent pour vous aussi ?", glisse une internaute sur Twitter, peu après 16h30. Depuis la fin de cet après-midi, aux alentours de 16h00, une panne est constatée par les utilisateurs d'Instagram et de WhatsApp, les deux réseaux de Facebook, qui se plaignent déjà sous le hashtag #instagramdown



La publication de stories, d'images, les "likes" et les commentaires de photos et de vidéos, autant de fonctionnalités déclarées hors-service selon le site DH.be par nombre d'inscrits à ces réseaux sociaux. Le média belge précise que depuis 16h00, Facebook aurait reçu plus de 6.000 signalements. Selon le site DownDetector, qui recense les pannes informatiques, Facebook et Messenger rencontrent aussi des problèmes.



Une journaliste de LCI avance quant à elle que cette panne toucherait "une partie de l'Europe et des US.", les utilisateur d'Amérique du Sud seraient également concernés ajoute BFM TV.



La dernière panne d'envergure de Facebook avait également touché Instagram et WhatApp en mars dernier, rendant impossible l'envoi de messages et les connexion des internautes du 13 au 14 mars.



Par ailleurs, le site Numerama détaille d'autres constats à partir de son propre profil : des photos déjà publiées ont disparu, et ne s'affichent plus sur leurs vignettes. La plupart du contenu de leur page Facebook s'est également volatilisée.



Avec RTL