Facebook change de nom et devient Meta

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé ce jeudi que la maison mère allait désormais s'appeler Meta, pour mieux représenter toutes ses activités. Cependant le nom des différents réseaux restera inchangé.



"Pour l'instant, notre marque est si étroitement liée à un seul produit qu'elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins à l'avenir", a expliqué Mark Zuckerberg. "Au fil du temps, j'espère que nous serons perçus comme une entreprise du métavers, et je veux ancrer notre travail et notre identité dans ce vers quoi nous tendons."



Le fondateur du géant des technologies, accusé d'ignorer sciemment les dangers de ses plateformes pour préserver ses profits par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi "meta" - "parce qu'il peut signifier 'au-delà'" en grec ancien - "et qu'il traduit notre engagement à construire des technologies sociales qui nous amènent au-delà de ce que la connexion numérique rend possible aujourd'hui" a indiqué le groupe dans un communiqué.