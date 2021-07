Fadel Barro: "Y'en a marre ne peut pas faire de la politique et ne fera pas de la politique "

Ancien coordonnateur du mouvement citoyen Y'en a marre, Fadel Barro, qui a récemment lancé une plateforme nommée "Jami Kaolack", a déclaré que le mouvement qu'il coordonnait il y a 2 ans, ne peut pas faire de la politique et n'en fera pas, lors de l'émission Grand Jury de la Rfm dimanche.





A la question de savoir si c'est fini entre lui et Y'en a marre depuis sa démission de la coordination, Fadel Barro a tenu à apporter quelques clarification. « J'ai démissionné de la coordination de Y en a marre ça fait presque 2 ans. Nous avons traduit en acte les valeurs de Y'en a marre. Une coordination tournante et de la démocratie interne», a dit M. Barro, expliquant qu'à la suite d'une assemblée générale, il a été remplacé par Aliou Sané qui en assure aujourd'hui la coordination.



Fadel Barro a expliqué son retrait de l'espace public du fait que la coordination de Y'en a marre est assurée par Aliou Sané, Thiatt et autres qui assurent. Pour lui, le mouvement Y'en a marre ne peut pas faire de la politique et ne fera pas de la politique. « Nous avons voulu que Y'en a marre soit un outil pour les Sénégalais, équidistant des partis politiques et qui rappelle aux acteurs politiques leur devoirs et responsabilités».



« Y'en a marre reste dans cette position forte. Moi, je ne suis membre fondateur. Comme dit Y'en a marre un jour, Y'en a marre pour toute la vie parce que c'est un état d'esprit et une philosophie d'actions citoyennes. Je garde les valeurs de Y'en a marre. Mais être dans l'appareil de Y'en a marre, organiser et diriger, je ne suis plus là-dans», a-t-il clarifié.



Pour être plus clair, Fadel Barro a affirmé qu'il n'est plus membre actif dans le bureau de Y'en a marre et dans les instances de décisions. Il a expliqué cela du fait qu'au sein du mouvement, il est interdit d'avoir des activités politiques et d'être dans le bureau.