Faible présence des femmes à la tête des Communes : Le Cosef appelle "les acteurs à se conformer à l'esprit de la loi sur la parité"

Le Conseil sénégalais des femmes (Cosef) rappelle que "la participation politiques des femmes est une avancée démocratique majeure qui contribue à relever de manière significative la présence des femmes", dans un communiqué. Malheureusement, une faible présence des femmes à la tête des Communes et des Conseils départementaux (15 femmes maires sur 557 et 2 femmes présidents de conseil départemental sur 42) a été notée. En prélude des élections locales 2022, le Cosef interpelle tous les acteurs, actrices et décideurs à se conformer à l'esprit de la loi sur la parité. (Document).

Aminata Diouf

