Rapport 2025 de la Médiature de la République: 336 réclamations enregistrées, soit une hausse de 20 %

Remis, hier, mercredi au Président Bassirou Diomaye Faye, le rapport annuel de la Médiature de la République fait état d’une hausse significative des requêtes déposées par les citoyens. Entre juillet 2024 et décembre 2025, 336 dossiers ont été enregistrés, contre 279 pour la période précédente. Le Médiateur, Demba Kandji, pointe du doigt les dysfonctionnements récurrents de l’administration et appelle à des réformes structurelles.



Dans le rapport annuel, il est indiqué que ‘’cette hausse significative des réclamations peut être liée aussi bien au succès des tournées de vulgarisation du dernier rapport d’activités effectuées qu’à l’accroissement des cas de dysfonctionnements des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes investis d’une mission de service public’’.



D’après le document, les tournées du Médiateur de la République ont, incontestablement, contribué au renforcement de sa visibilité institutionnelle et démontré l’adhésion des populations à son rôle d’intermédiation.



“Parmi les 336 requêtes déposées auprès de l’institution dirigée par le magistrat Demba Kandji, 29 concernent des litiges purement privés, 12 sont pendantes devant les juridictions, 7 n’ont pas satisfait à la condition de saisine préalable, 6 sont hors du domaine de compétence du Médiateur de la République”, lit-on dans le rapport annuel.



Retard sur le traitement des dossiers



Par contre, la Médiature note que le traitement des dossiers de réclamation est très souvent “ralenti par l’absence de diligence de certaines administrations concernées qui ne réagissent pas aux correspondances du Médiateur de la République’’.



Toutefois, le rapport déplore que le traitement des dossiers soit souvent retardé par le manque de diligence de certaines administrations, qui ne répondent pas aux correspondances de la Médiature.



Les dossiers en cours concernent principalement le ministère des Finances et du Budget (16,7 %), suivi des collectivités territoriales (10,3 %), du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique (7,6 %), du ministère de la Justice (5,7 %), du ministère de la Fonction publique (4,9 %), du ministère de l'Urbanisme (4,6 %), de l'IPRES (4,6 %) et du ministère des Forces armées (4,2 %).



Selon le document, les autres organismes publics représentent 26,6 % des dossiers, tandis que les autres ministères concentrent 14,8 % des réclamations.



Au-delà de ce constat, le Médiateur de la République, Demba Kandji, a formulé 26 recommandations portant notamment sur les réformes institutionnelles, la protection des droits des citoyens, l'amélioration des conditions de détention et la modernisation de l'administration.



Réagissant à ces propositions, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué leur pertinence. Il estime que les recommandations visent à améliorer les conditions de détention.



‘’Vos préconisations relatives à l’amélioration des conditions de détention, par la suppression des modes intrusifs de fouille et les procédés de palpation ainsi que par la décongestion des établissements pénitentiaires, sont en phase avec les récentes options du gouvernement’’, a déclaré le chef de l’Etat.