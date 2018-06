Fallou Sène, 40e jour sous terre... le procureur toujours APHONE sur son dossier

Mercredi 27 juin 2018, soit 40 jours après l'enterrement de l'étudiant Mohamed Fallou Sène. Les auditions ont été effectuées sur ordre du procureur près le tribunal de Grande instance de Saint-Louis Ibrahima Ndoye, l'enquête bouclée dans la même semaine de sa mort et le dossier transmis au procureur de la République près le tribunal Hors classe de Dakar Serigne Bassirou Gueye.

", déclarait-il le même jour à sa sortie de l'hôpital régional de Saint-Louis où il s'était rendu pour s'enquérir de l'état des blessés des affrontements à l'Université Gaston Berger.

Le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall avait également assuré que l'enquête serait bouclée dans la même semaine et que la loi serait appliquée dans toute sa rigueur.

De son côté le président de la République avait donné des instructions claires pour que les responsabilités soient situées que justice soit faite le plus rapidement possible.

Entre temps, l'identité du tireur a été même révélée par la presse nationale. Le journal Libération dans sa livraison du mercredi 23 mai, renseignait que

La radio Zik Fm est allé jusqu'à donner

Mais depuis 42 jours (depuis le 15 mai), les étudiants de l'Université Gaston Berger, par le biais de la Coordination des étudiants de Saint-Louis, réclament toujours en vain, la traduction du ou des coupables devant les juridictions. Ils ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève illimité, après la défaillance de leurs camarades de Dakar, qui ont décidé de d'abandonner la lutte après la décision du chef de l'Etat d'augmenter les bourses et de diminuer les prix des tickets de restauration.



Le président de ladite coordination, Antoine Mapal Sambou et ses camarades ont opté pour un changement de la stratégie de lutte. Ils sont retournés dans les amphithéâtres ce lundi 25 juin, tout en précisant que le combat pour obtenir les têtes des principaux responsables de la mort de Fallou Sène (gendarmes, ministres) reste plus que jamais d'actualité. Dans les prochains jours, ils reviendront certainement avec un nouveau plan d'actions.

Pendant ce temps, le procureur de Dakar Serigne Bassirou Gueye reste toujours aphone sur le dossier de la mort de l'étudiant originaire de Pattar. Et comme pour se moquer de leurs camarades de l'Ugb, les étudiants de l'Ucad ont disputé un match amical avec les forces de l'ordres au Complexe Dakar Sacré-coeur, sur initiative du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et après un coup d'envoi fictif donné par son homologue de l'Enseignement Supérieur Mary Teuw Niane. Tous deux visés par les revendications des étudiants de Sanar, qui demandent leur limogeage.

Le commandant des opérations, étant encerclé, a senti que ses hommes étaient en danger. Il y a eu une réaction et malheureusement, un jeune étudiant Mohamed Fallou Sène est décédéComme le Procureur l'a très bien annoncé, l'enquête sera bouclée au plus tard à la fin de la semaine. Les responsabilités seront situées et la loi sera appliquée dans toute sa rigueurle tireur en question est le chef de l’unité envoyée à l’Université Gaston Berger (UGB) sur réquisition du recteur qui avait saisi le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Louis après que les étudiants ont annoncé la veille qu’ils feraient "nguenté toubab"