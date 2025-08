Falsifications de documents d'état civil : plusieurs individus interpellés par la police

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de document administratif, la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation de plusieurs individus pour « faux et usage de faux en documents administratifs, faux en écriture publique et complicité ».



La police nationale, qui a publiée l'information sur sa page Facebook, renseigne que parmi les mis en cause un a été arrêté pour avoir « usurpé l’identité » de parent lors d’une audience foraine pour établir frauduleusement une identité sénégalaise, trois pour avoir monté un dossier fictif pour obtenir une carte d’identité nationale au nom de leur fils. Et en fin, un autre, commerçant à Thiaroye, retrouvé en possession de «faux documents: copie de CNI et certificat de nationalité sénégalaise ».



Ils ont tous été placés en garde à vue. La police informe que les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur ces « pratiques illégales ».