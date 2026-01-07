Réseau social
Farafegné : sept (7) morts dans une collision frontale entre deux bus
Un violent accident de la circulation s’est produit ce mercredi dans la localité de Farafegné, faisant au moins sept (7) morts sur le coup, selon Birane Diagne, président du mouvement des chauffeurs patriotes, joint par PressAfrik.

Le drame a impliqué un minibus de type « Cheikhou Sarifou » en provenance de Kolda et un bus venant de Dakar, entrés en collision frontale à hauteur de Farafegné.
Moussa Ndongo

Mercredi 7 Janvier 2026 - 17:09


