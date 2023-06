Farce occulte ! La chronique de KACCOR sur la version des autorités après les manifestations

On aimerait bien voir leur vilaine tronche après la bronca des médias internationaux sur la répression des dernières manifestations ayant fait officiellement 16 morts attribués à des « forces occultes » après celles « spéciales ».



S’il ne s’agissait que de ces médias... Mais voilà que des organisations des droits de l’Homme se manifestent pour rappeler nos gens à l’ordre face à une sanglante répression pour la commission de laquelle des crapules ont été mises à contribution. La dernière réaction en date est venue du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’Onu. Inutile de dire qu’elle les a mis dans tous leurs états.



Et voilà que leurs propres turpitudes leur retombent en plein dans la gueule. Dans leur précipitation à nous vendre leurs salades fanées, ils se sont emmêlés les pinceaux, nageant dans de flagrantes contradictions vite exploitées par des médias internationaux qu’ils ne peuvent pas accuser de parti pris.



Ah si !! Une ancienne ministre a sorti des inepties du genre que la posture des médias français s’explique par le fait que la France et ses sociétés sont larguées dans l'exploitation de nos nouvelles ressources. Ah ces fameuses ressources... Cause toujours Madame ! Et elle n’est pas la seule à nager dans l’erreur, à nous servir des galéjades.



Tous ces messieurs et dames qui se sont précipités dans les médias étrangers, les mêmes qu’ils accusent de régler des comptes avec l’Etat, ont été vite contredits par des images qui parlent. Aucun d’eux n’a pu sortir un seul argument pour convaincre, se retrouvant comme des enfants pris en faute. Et malgré les explications de la ministre des Affaires étrangères servies aux ambassadeurs accrédités à Dakar, apparemment leurs versions tirées par les cheveux n’ont pas convaincu grand-monde.



Leur livre blanc a également fait... chou blanc. Plutôt que de faire profil bas, le Proc est sorti de sa torpeur pour nous jouer un film avec des terroristes. Mais les faits sont là et têtus. A l’heure des smartphones, il devient difficile et insensé de mentir quand les images circu- lent sans filtre et en temps réel. Les mêmes que la Police a présentées comme pièces à conviction avant que ces mêmes clichés se retournent contre elle. Mais pourquoi diantre tiennent-ils tant nous faire peur avec leurs terroristes ? Car attention, à force de crier au loup, pardon aux terroristes...



Par KACCOR, Le Témoin