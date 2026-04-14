Maroc : les condamnations des 18 supporters sénégalais confirmées en appel

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais poursuivis pour leur implication dans les violences survenues lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc a livré son verdict.



Ce lundi, la Cour a confirmé les condamnations prononcées en première instance. L’information a été annoncée sur la RTS 1 par l’avocat de la défense, Me Patrick Kabou. La juridiction a ainsi décidé de maintenir l’ensemble des peines initialement infligées.



Neuf supporters écopent d’un an de prison ferme, six autres de six mois ferme, tandis que trois ont été condamnés à trois mois de prison ferme. Les amendes prononcées en première instance sont également confirmées.





Me Kabou a précisé que les prévenus condamnés à la peine la plus légère, soit trois mois de prison, seront libérés dès samedi prochain, ayant déjà purgé la durée de leur peine depuis leur incarcération.



Pour rappel, en première instance, le 19 février, ils avaient été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme.