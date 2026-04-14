Thiès : Deux individus condamnés pour le vol et le recel d'un âne

Le tribunal d'instance de Thiès a condamné, ce lundi 13 avril 2026, B. C. Diaw à un mois de prison ferme pour le vol d'un âne. Son co-prévenu, D. Diallo, poursuivi pour recel après avoir acheté l'animal, a écopé d'un mois de prison avec sursis.





L'affaire a éclaté après que le propriétaire de l'animal, suite à d'intenses recherches, a localisé son bien chez D. Diallo. Ce dernier ayant exigé le remboursement de son prix d'achat de 30 000 F CFA pour restituer l'animal, le propriétaire a saisi la gendarmerie pour trancher le différend.





À la barre, B. C. Diaw a reconnu avoir capturé l'âne en divagation près de Keur Mor Ndiaye avant de le proposer à la vente. Pour sa défense, l'acheteur D. Diallo a soutenu avoir ignoré l'origine frauduleuse de l'animal, affirmant avoir interrogé le vendeur sur sa propriété avant de conclure la transaction.





Le procureur de la République, jugeant les faits de vol et de recel parfaitement établis, a requis l'application de la loi. Le tribunal a finalement suivi cette réquisition en prononçant des peines distinctes tenant compte de l'aveu des faits et de la nature de l'implication de chacun des prévenus.

