JOJ Dakar 2026 : Le Sénégal renforce son dispositif juridique sur la propriété intellectuelle

À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la capitale sénégalaise accueille un atelier régional consacré au contentieux de la propriété intellectuelle dans le domaine du sport. Cette rencontre stratégique vise à préparer les magistrats, avocats et experts juridiques aux enjeux de protection et de sécurisation des droits liés à ce rendez-vous mondial, une première sur le continent africain.







L'objectif principal de cet atelier est de doter les acteurs du droit des outils nécessaires pour prévenir et gérer les litiges relatifs à l'exploitation des marques, des droits de diffusion et des produits dérivés. Dans un contexte où le marketing sportif génère des revenus colossaux, la maîtrise du cadre juridique devient un impératif pour garantir l'intégrité de l'événement et protéger les partenaires officiels contre les pratiques telles que l'« ambush marketing » (marketing d'embuscade).







Les travaux mettent également l'accent sur l'harmonisation des procédures au niveau régional, afin de créer un environnement sécurisé pour les investisseurs et les organisations sportives internationales. En musclant son dispositif juridique, le Sénégal entend non seulement assurer la réussite des JOJ 2026, mais aussi positionner le pays comme un hub juridique de référence pour les grands événements sportifs en Afrique.







Cette initiative s'inscrit dans la feuille de route globale de l'État sénégalais et du Comité d'Organisation des JOJ (COJOJ) pour offrir des garanties de protection intellectuelle conformes aux standards du Comité International Olympique (CIO).

