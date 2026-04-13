Ligue des champions d'Asie : Al Hilal de Kalidou Koulibaly éliminé dès les huitièmes de finale

Le club d'Al Hilal a quitté la Ligue des champions d'Asie de manière dramatique, après avoir perdu ce mardi contre Al Sadd du Qatar aux tirs au but par 2-4, suite à un match nul palpitant 3-3 dans le temps réglementaire et les prolongations.
Avec ce résultat, Al Hilal de Kalidou Koulibaly quitte le tournoi en huitièmes de finale, tandis qu'Al Sadd se qualifie pour les quarts de finale pour affronter le Vissel Kobe du Japon, poursuivant ainsi son parcours continental.
Avec ce résultat, Al Hilal de Kalidou Koulibaly quitte le tournoi en huitièmes de finale, tandis qu'Al Sadd se qualifie pour les quarts de finale pour affronter le Vissel Kobe du Japon, poursuivant ainsi son parcours continental.
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