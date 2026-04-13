Transport : Le TER en route vers Thiès, les études techniques officiellement lancées

Le projet d’extension du Train Express Régional (TER) vers Thiès entre dans une phase opérationnelle. Une délégation de la SENTER (Société nationale de gestion du patrimoine du TER) a officiellement présenté au maire de la « capitale du rail » le lancement des études techniques pour le futur tronçon reliant l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) à la ville de Thiès.







Cette troisième phase fait suite au succès des liaisons Dakar–Diamniadio et Diamniadio–AIBD. L'objectif immédiat de la mission est de collecter des données stratégiques pour affiner le tracé et les infrastructures nécessaires. Ce prolongement vise à fluidifier les déplacements entre les grands pôles économiques et à soutenir la croissance industrielle et urbaine de la zone.







À plus long terme, le TER ne se limitera pas à Thiès. Les autorités prévoient déjà d’étendre le réseau vers l’intérieur du pays afin de désenclaver les régions et d'assurer un aménagement équilibré du territoire. Ce projet confirme la place centrale du rail moderne dans la stratégie de mobilité et de développement économique du Sénégal.

