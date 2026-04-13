Entrepreneuriat : Aïssatou Mbodji mobilise 545 millions de FCFA pour la tournée Be Yes

La Déléguée générale, Aïssatou Mbodji, a officiellement lancé la tournée nationale du programme Be Yes ce matin à Thiès, accompagnée du préfet Mame Less Cabou. Cette mission de terrain marque une étape décisive pour le dispositif qui souhaite se rapprocher de ses bénéficiaires, avec une enveloppe de 545 millions de francs CFA spécifiquement allouée pour l'ensemble de cette tournée.







Pour cette première escale dans la cité du Rail, un financement de 36 millions de francs CFA a été octroyé à 18 Groupements d’intérêt économique (GIE). Cette injection de fonds permet la création immédiate de 180 emplois, venant consolider les efforts déjà fournis l'année précédente dans la zone. Au niveau national, le programme Be Yes affiche désormais un bilan de 3,22 milliards de francs CFA injectés dans l'économie locale.







L'initiative met un accent particulier sur l'inclusion, en ciblant prioritairement les projets portés par les femmes et les personnes en situation de handicap. Au-delà du simple financement, la mission vise également à sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux du recouvrement pour assurer la pérennité du système, tout en capitalisant sur les réussites des premiers financements.

