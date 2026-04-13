Dossier ASER-AEE POWER : La Section de Recherches saisie pour l'enquête

La Section de Recherches de la gendarmerie a officiellement pris contact avec l'auteur des révélations sur le différend ASER-AEE POWER pour entamer l'examen des preuves. Ce développement judiciaire fait suite à la conférence de presse du 1er avril dernier, au cours de laquelle des éléments factuels avaient été présentés publiquement.







Le principal intéressé a confirmé sa disponibilité immédiate pour transmettre aux enquêteurs l'ensemble des documents nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette étape marque le passage du dossier de l'arène médiatique à la sphère judiciaire, une issue que les porteurs du dossier appelaient de leurs vœux pour clarifier les faits de manière rigoureuse.







Cette saisine de la gendarmerie vise à clore les débats politiques et les tentatives de récupération entourant cette affaire. L'objectif affiché est de substituer les discours partisans par un examen technique et judiciaire des preuves afin d'établir les responsabilités dans ce dossier stratégique.

