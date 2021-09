Fass Mbao: un enfant de 7 ans étranglé à mort par son camarade de 10 ans au cours d’un jeu

Yaya B. est devenu un présumé meurtrier seulement à l’âge de 10 ans. Il a étranglé à mort son camarade du nom de Thierno D, âgé de 7 ans. Le drame est survenu alors que les deux enfants s’amusaient.



Les faits remontent à la journée du 22 septembre dernier, à Fass Mbao Tally Mame Diarra, dans la banlieue dakaroise. Les deux enfants se donnent rendez-vous dans la rue pour un jeu vers 18 heures. Au cours du jeu, Yaya B. bondit sur son camarade et l’empoigne. Ils se tiennent l’un et l’autre.



Se sentant mal, Thierno D tente de se défaire de l’étreinte. Face à la force du plus âgé, il s’écroule au sol et se cogne violement la tête dans sa chute contre un objet.



Evacué au poste de santé par les passants, il rendra l’âme sur les lieux. Alertée par le médecin du district, la police de la localité ouvre une enquête. Auditionné, Yaya avoue tout en présence de sa famille.



Selon « Les Echos » qui donne l’information, le père du défunt a pardonné au mis en cause et renoncé à toute poursuite judiciaire. Il a introduit aussi une requête au niveau de la justice et supplie le procureur de classer sans suite le dossier d’homicide involontaire sur son fils.



Le mis en cause a été confié à son oncle car son père est décédé, rapporte la même source.