Fatick-Barry Sine : les habitants mettent en place un dispositif de sécurité pour la Korité afin de prévenir toute tentative d'agression contre leur imam

À l'approche de la fête de Korité, les habitants de Barry Sine, une localité de la région de Fatick au Sénégal, se mobilisent activement pour garantir la sécurité de leur Imam, Mame Balla Mbacké, lors de la prière solennelle.



Cette mobilisation fait suite à un événement tragique survenu l'année précédente, lors de la prière de la fête de Tabaski. En effet, l'Imam Mame Balla Mbacké avait échappé de justesse à une tentative d'assassinat perpétrée par un villageois désigné comme souffrant de troubles mentaux. Grâce à l'intervention rapide des fidèles, l'Imam a pu être sauvé, mais cet incident a laissé une marque indélébile dans la mémoire des habitants de Barry Sine.



Cette année, pour éviter toute répétition de cet événement traumatisant, les villageois ont décidé de renforcer considérablement les mesures de sécurité autour du lieu de prière. D'après L'Observateur, des barrières seront installées tout autour de l'espace dédié à la prière de la fête de Korité, en particulier à l'emplacement réservé à l'Imam. De plus, des volontaires se chargeront de veiller à la sécurité des lieux.



Les villageois ont exprimé ainsi leur soulagement et leur satisfaction quant aux dispositifs sécuritaires mis en place. Ils ont affirmé que tout est désormais prêt pour que la prière de la fête de Korité se déroule dans la sérénité et la sécurité.