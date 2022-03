Fatick : Macky met en garde les responsables de son parti et ne veut point de listes parallèles aux législatives

Le président de la République a séjourné le week-end chez lui à Fatick où il a eu plusieurs audiences avec ses responsables à la base. Les échanges Macky Sall et ses partisans ont essentiellement porté sur la division qui prévaut le camp présidentiel depuis un certain temps.



La consigne du boss a été la même pour tous : point de listes parallèles pour les élections à venir. « Vous avez été nombreux à créer des listes parallèles sans que je ne l'autorise. C'était des élections locales et les ambitions ont pris le dessus sur la discipline de parti», a déclaré le président Macky Sall dans le journal L’AS.



Toutefois, il a tenu à préciser: «Aux élections locales, vous cherchiez pour vous. Mais pour les élections à venir, il ne s'agit pas de vous, mais de moi.» Une déclaration qui sonne comme une mise en garde, un avertissement. «Je ne veux seulement pas gagner. Je veux et je dois gagner avec un fort pourcentage, parce que c'est Fatick.»



Le président Sall n'a pas manqué de dire à ses ouailles combien il a été déçu des résultats obtenus dans la région de Fatick lors des élections territoriales du 23 janvier dernier. Le maire honoraire de Fatick a aussi clairement fait savoir aux responsables de Bby ce qu'il pense de leurs querelles et autres guerres de tendance, alors que sur le terrain, il n'y a aucun résultat probant qu'ils ont réussi.



La Première Dame a aussi tenté d'éteindre un peu le feu chez son époux. Pendant que son mari recevait les responsables par département, Marième Faye recevait de l'autre côté les femmes. Elle aurait même reçu des leaders de l'opposition à qui elle a demandé de venir accompagner son époux dans sa politique.