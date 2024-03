Fatick : Matar Ba assure la victoire á Amadou Ba

A son tour, Amadou a commencé par remercier son mentor : "Aujourd'hui je suis ici á Fatick, une région qui a vu naître un grand homme, une région qui a donné au Sénégal un président" a déclaré Amadou Ba.

Aux populations, il a demandé de l'aider à remercirler ce " grand monsieur" . "Je vous demande de m'aider á dire merci au président Macky Sall. Vue cette mobilisation, il est clair que la victoire est deja acquise, Fatick a gagné le pari de la mobilisation. Le 24 mars " kheud dem voter ,

ndoggou jubiler ici à Fatick puisque vous aurez élu le 5ème président Amadou Ba".

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a été accueilli en héros mardi à Fatick, fief de Macky Sall. Prenant la parole, Matar Ba, maire de Fatick a fait savoir à Amadou Ba que tous les honneurs jadis réservés au Président Macky Sall lui seront désormais accordés parce qu'il est le choix de Macky et Fatick l'a adopté, les maires et responsables politiques de la localité sont derrière lui. Ils vont le soutenir, le défendre et le porter à la tête du pays le 24 mars.