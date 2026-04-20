Fatick : Serigne Ndiaye désigné coordonnateur départemental de la Coalition Diomaye Président

La Coalition Diomaye Président a franchi une étape majeure dans son ancrage territorial au sein du département de Fatick. Au terme d’une assemblée générale marquée par une recherche active de consensus, Serigne Ndiaye a été désigné à l’unanimité pour diriger la coordination départementale. Ce processus, qui a réuni les délégations de leaders issus des différentes communes du fief du Sine, témoigne d'une volonté de cohésion interne après les séquences électorales passées.







Le nouveau coordonnateur départemental s'appuie sur une solide trajectoire institutionnelle et politique. Actuel Directeur Général de PROMOVILLES, Serigne Ndiaye dispose d'une stature nationale renforcée par ses fonctions passées au sein du cabinet du Président de la Commission de l’Union africaine. Membre fondateur de la coalition et figurant sur la liste nationale lors des législatives de 2024, il apporte désormais son expertise diplomatique et technique à la gestion de la base politique dans cette zone stratégique.







La structuration de la majorité départementale reflète également une dynamique d'ouverture envers les alliés. Mansour Ndiaye, coordonnateur départemental du Parti Awalé, a été élu au poste de coordonnateur adjoint. En plus de cette fonction, il officiera en tant que porte-parole de la coalition pour le département de Fatick. Ce binôme dirigeant a pour mission immédiate de consolider les acquis de la coalition et d'assurer une animation politique permanente en phase avec les orientations nationales du pouvoir central.

