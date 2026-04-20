Souveraineté : le Sénégal et la Sierra Leone signent un traité majeur sur les mines et l’énergie

Le Sénégal et la Sierra Leone ont franchi une étape majeure dans le renforcement de leurs relations bilatérales ce lundi 20 avril 2026. En marge de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, les deux nations ont procédé à la signature d'un Traité de coopération portant sur les secteurs des mines et de l’énergie. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence conjointe du Chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et de son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO.



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L’accord a été paraphé par le ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, et son homologue sierra-léonais en charge des Mines et des Ressources minérales, Julius Daniel Mattai. Cet acte diplomatique vient concrétiser la vision de souveraineté partagée prônée par le Président Faye lors de son discours d'ouverture du Forum. Il s'agit, pour Dakar et Freetown, de transformer la gouvernance des ressources naturelles en un véritable levier de transformation structurelle des économies locales.







Au-delà de la coopération technique, ce traité symbolise la volonté des deux États de reprendre le contrôle sur la valorisation de leurs richesses naturelles. En unissant leurs efforts dans ces deux domaines névralgiques, le Sénégal et la Sierra Leone entendent peser davantage sur le marché international et garantir que l'exploitation des minerais et de l'énergie profite prioritairement aux populations africaines. Cette nouvelle page de coopération s’inscrit dans la dynamique d’une Afrique qui aspire à décider par elle-même de ses orientations stratégiques et de son développement durable.

