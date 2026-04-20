Forum de Dakar : Le Japon réitère son engagement pour la sécurité en Afrique lors d'une audience présidentielle

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 20 avril 2026 le Vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Yohei Onishi. Cette audience s'est tenue en marge de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, soulignant l'importance stratégique des relations entre Dakar et Tokyo. En accueillant le représentant japonais, le Chef de l'État a tenu à saluer la fidélité constante du Japon, partenaire historique qui accompagne ce rendez-vous sécuritaire africain depuis son lancement il y a plus de dix ans.







Les discussions entre les deux personnalités ont porté selon les services de la Présidence sur la consolidation des acquis de la coopération bilatérale. Le Chef de l'État et son hôte japonais ont magnifié l'excellence des rapports entre les deux nations, tout en plaidant pour un renforcement substantiel de leur partenariat. Les échanges ont notamment mis en avant les domaines couverts par la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), cadre privilégié pour la mise en œuvre de projets structurants sur le continent.







L'accent a été mis sur la convergence des vues entre le Sénégal et le Japon concernant les enjeux de paix, de sécurité et de développement durable. Pour le Président Faye, l'implication continue du Japon dans les initiatives de stabilité régionale constitue un levier précieux pour la prospérité du continent africain. Cette rencontre confirme la volonté commune des deux pays de bâtir une coopération multisectorielle dynamique, capable de répondre aux défis complexes de la sécurité et de la résilience économique en Afrique de l'Ouest et au-delà.

