Thiès : Le FDR en conclave chez Idrissa Seck pour préparer son Assemblée générale

La ville de Thiès se prépare à accueillir une étape majeure de l'agenda politique du Front pour la défense de la République (FDR). En prélude à l’Assemblée générale départementale fixée au samedi 25 avril 2026, les leaders locaux de la coalition se sont réunis tout au long du week-end dernier dans la cité du Rail. Ces rencontres de concertation, organisées les samedi 18 et dimanche 19 avril, ont eu pour cadre le siège du parti Rewmi d'Idrissa Seck, marquant ainsi une étape concrète dans la structuration de l’opposition locale.







Les travaux, placés sous la présidence de l’ancien ministre Yankhoba Diatara, ont rassemblé les coordinateurs des différents partis politiques et mouvements citoyens membres de la plateforme. L'objectif principal de ce conclave était d'établir une prise de contact directe entre les responsables et d'amorcer une dynamique unitaire. Les échanges ont permis d'harmoniser les positions stratégiques, de renforcer les mécanismes de coordination entre les composantes du front et de peaufiner les détails logistiques de l'événement à venir.







Les responsables présents ont insisté sur la nécessité de transformer cette Assemblée générale en une démonstration de force politique. Pour les organisateurs, l’enjeu dépasse la simple réunion de militants ; il s’agit de consolider l’ancrage départemental du front et de coordonner les discours en vue des prochaines échéances.

