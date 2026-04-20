Forum de Dakar : Bassirou Diomaye Faye reçoit la Secrétaire générale de la Francophonie

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce lundi 20 avril 2026 une audience à Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cette rencontre diplomatique, tenue en marge de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, a permis de réaffirmer la solidité des liens entre le Sénégal, membre fondateur de l'organisation, et l’institution francophone. Les deux personnalités ont salué une relation jugée exemplaire, portée par l'engagement historique du pays dans la promotion de la langue française et de la diversité culturelle.







Au cœur des discussions figuraient les grandes problématiques mondiales actuelles qui font écho aux thématiques du Forum de Dakar. Le Chef de l'État et son hôte ont échangé sur la fragilisation du multilatéralisme et la persistance des crises sécuritaires qui touchent de nombreux États membres. Pour le Président Faye, la Francophonie doit demeurer un espace de solidarité agissante et de dialogue, capable de proposer des solutions multilatérales aux défis contemporains.







Cette audience indique les services de la Présidence a également servi de cadre préparatoire au XXe Sommet de la Francophonie, qui se tiendra en novembre 2026 au Cambodge. Le Sénégal a réitéré sa volonté de jouer un rôle de premier plan lors de cette échéance internationale, restant fidèle à l'héritage de Léopold Sédar Senghor. En plaçant l'action commune au service de la paix comme priorité, Dakar entend contribuer activement à la redéfinition des missions de l'OIF pour en faire un levier de stabilité et de coopération renforcée entre les peuples.

