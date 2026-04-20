Forum de Dakar : Bassirou Diomaye Faye reçoit le chef de la diplomatie tunisienne

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 20 avril 2026 le ministre tunisien des Affaires étrangères, des Migrations et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti. Cette rencontre diplomatique de haut niveau s'est tenue en marge des travaux de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'audience a permis de réaffirmer la profondeur des relations entre le Sénégal et la Tunisie, deux nations liées par une histoire commune et des échanges séculaires entre les deux rives du Sahara.







Au cours de leurs échanges, le Chef de l'État et son hôte ont mis en avant la qualité exceptionnelle des liens politiques, culturels et humains qui unissent les deux peuples. Ils ont souligné que cette proximité historique constitue un socle solide pour bâtir un partenariat encore plus dynamique. Les deux personnalités ont ainsi lancé un appel pressant au renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs stratégiques, avec pour objectif de répondre aux aspirations de prospérité des populations sénégalaise et tunisienne.







Au-delà du cadre strictement bilatéral, les discussions ont porté sur la vision d'une Afrique plus intégrée et solidaire. Pour le Président Faye, la consolidation du partenariat privilégié avec Tunis s'inscrit dans la volonté globale du Sénégal de favoriser les synergies continentales pour faire face aux défis sécuritaires et économiques actuels. Cette audience marque une étape supplémentaire dans la volonté de Dakar et de Tunis de jouer un rôle moteur dans le rapprochement entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb au service de la stabilité régionale.

