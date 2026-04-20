Ligue des champions d'Asie : Edouard Mendy et Al-Ahli en route pour le doublé

Le club saoudien d'Al-Ahli, tenant du titre, a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions d'Asie ce lundi 20 avril 2026. Au terme d'une demi-finale riche en rebondissements, les partenaires du portier sénégalais Edouard Mendy ont pris le meilleur sur les Japonais de Vissel Kobe sur le score de deux buts à un. Cette victoire permet à la formation de Djeddah de briguer un second sacre consécutif, confirmant sa domination actuelle sur le football de club en Asie après son triomphe lors de l'édition 2025.







La rencontre avait pourtant mal débuté pour les hommes de Matthias Jaissle. Dominateurs durant la première période, les Japonais de Vissel Kobe ont ouvert le score à la 30e minute grâce à une tête de Yoshinori Muto, consécutive à un coup franc bien combiné. Durant ce premier acte, Al-Ahli a peiné à trouver son rythme offensif, touchant notamment le montant sur une tentative de Rayan Hamed, tout en s'appuyant sur la vigilance d'Edouard Mendy pour ne pas concéder de second but avant la pause.







Le scénario a radicalement changé au retour des vestiaires sous l'impulsion du public saoudien. Après un but refusé à Ivan Toney, Al-Ahli a finalement trouvé la faille à la 62e minute par Wenderson Galeno, dont la frappe puissante a remis les deux équipes à égalité. Portés par cet élan, les Saoudiens ont doublé la mise seulement huit minutes plus tard grâce à Ivan Toney, scellant définitivement le sort de la partie. Malgré les derniers assauts japonais, la défense dirigée par Mendy a tenu bon pour assurer cette qualification historique.







La finale se jouera le 25 avril prochain. Al-Ahli y affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale opposant les Japonais de Machida Zelvia aux Émiratis de Shabab Al-Ahli. L'enjeu sera de taille pour l'international sénégalais et ses coéquipiers qui ambitionnent de conserver leur couronne continentale et de marquer durablement l'histoire du club.

