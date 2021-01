Fatick: l'Inspection d'académie relève une augmentation des grossesses en milieu scolaire

L’Inspection d’académie de Fatick, au centre du Sénégal a relevé une augmentation des grossesses en milieu scolaire, et les cas recensés atteignent 5 % de l’effectif des filles des écoles de la région.



Cette donnée a été rendue publique dimanche par le coordonnateur de l’inspection médicale des écoles de Fatick, Babacar Faris Agne, en marge d’un atelier organisé par l’ONG Enda Santé à l’intention des journalistes et des chefs religieux, en vue de leur contribution à l’éducation à la santé reproductive des adolescents.



Les cas de grossesse ont été recensés pour la plupart dans les cycles moyen et secondaire, a-t-il précisé dans des propos relayés par l’Aps, citant une étude du Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population, de concert avec le Fonds des Nations unies pour la population.



Des grossesses ont été notées dans quelques écoles de l’élémentaire, selon M. Agne. La hausse du nombre de grossesses en milieu scolaire s’explique notamment par l’exode vers les villes de filles issues de milieux défavorisés, a-t-il dit. Durant les grandes vacances, elles se rendent à Dakar, par exemple, pour travailler comme domestiques.



« La démission de certains parents et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication »font partie des causes des grossesses en milieu scolaire, a indiqué Babacar Faris Agne, ajoutant qu’ « avec ces taux de grossesses, le problème du maintien à l’école de ces élèves se pose de plus en plus ».